تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-6-20

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة للمرة الأولى في منتصف تعاملات ثالث أيام العيد، حيث تراجع عيار 21 بقيمة 5 جنيهات وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل 3130 جنيهًا مقارنة بـ3135 جنيهًا عقب تراجعه.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3577 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2683 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفًا و40 جنيهًا.