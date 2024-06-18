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سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 18-6-2024 في البنوك

كتب:

أميرة سعد
04:00 م | الثلاثاء 18 يونيو 2024
سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، خلال منتصف التعاملات اليومية، وفقا لآخر تحديث لمواقع البنوك. 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حوالي 155.93 جنيه للبيع، و155.42 جنيه للشراء. 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري حوالي 155.66 جنيه للبيع، و154.84 جنيه للشراء. 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حوالي 155.81 جنيه للبيع، و154.89 جنيه للشراء. 

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة حوالي 154.70 جنيه للبيع، و155.81 جنيه للشراء. 

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بقلم أميرة سعد