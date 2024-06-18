سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الثلاثاء 18-6-2024

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 18-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى، حيث سجل في بنك القاهرة للبيع 155.81 جنيه، وللشراء 154.70 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في آخر تحديث بشأن أسعار العملات الذي أوضحته مواقع البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي: 155.81 جنيه للبيع، و154.84 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 155.81 جنيه للبيع، 154.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة للبيع 155.81 جنيه، وللشراء 154.70 جنيه.

كما سجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 155.94 للبيع، وللشراء 150.12 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الدولار اليوم الثلاثاء 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

في حين سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12.23 ريال.