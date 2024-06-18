آلاف المواطنين يتوافدون على حديقة الأسرة والرحلات النيلية بدسوق

واصلت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمدينة وكورنيش النيل، لاستقبال الزوار لقضاء إجازة عيد الأضحى، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والرحلات النيلية التي استمرت على مدار اليوم، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

الاحتفال بعيد الأضحى في الرحلات النيلية

ويقضي الآلاف من الأهالي إجازة عيد الأضحى في الرحلات النيلية التي يشهدها نهر النيل بدسوق، من خلال الاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة، والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه، وحديقة الحيوان، وفوتو سيشن، وسينما 9d، ومطاعم، والاستمتاع بقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك على ضفاف نهر النيل.