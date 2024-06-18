إحياء الذكرى الـ13 لرحيل الشيخ أبو العينين شعيشع في بيلا الأحد المقبل

تستعد أُسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، لإحياء الذكرى السنوية الثالثة عشر لرحيله، يوم الأحد المقبل المُوافق 23 يونيو، بإقامة جلسة لقراءة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، وذكر مناقبه ومآثره، بمسقط رأسه بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

تفاصيل إحياء الذكرى الذكرى الثالثة عشر لرحيل الشيخ أبو العينين شعيشع

وقال محمد عوض اليماني الشيخ، حفيد القارئ الراحل «نجل ابنة شقيقته»، في بيان صادر عن الأسرة: إنّ الأُسرة ستُحيي الذكرى الثالثة عشر لرحيل الشيخ أبو العينين شعيشع الذي يُعد آخر جيل عمالقة تلاوة القرآن الكريم في مصر، بمسقط رأسه بمدينة بيلا بكفر الشيخ، عصر يوم الأحد المقبل، وسيتخلل اليوم تلاوات قرآنية لعدد من القُراء، وابتهالات دينية أيضاً، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والصحفيين والإعلاميين، ومحبي القارئ الراحل.

وأكد هشام صبح، حفيد القارئ الراحل «نجل ابنة شقيقته»، أنّ الأسرة حريصة كل عام على إحياء ذكرى القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، وذلك حتى يتذكره الجميع، ويدعون له بالرحمة والمغفرة، مُتابعاً: «ونحن نستذكر مآثر القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع في إحياء دولة التلاوة المصرية نشعر بالألم والحزن لرحيله، وفي الوقت ذاته فإنّ إنجازاته العظيمة في إنشاء نقابة القراء المصرية وجهوده في ترتيل القرآن الكريم وعلاقته الشخصية بكافة رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية بكافة أنحاء العالم تجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز وستبقى ذكراه خالدة في نفوسنا ونفوس مُحبيه في مصر والعالم العربي والإسلامي».

معلومات عن القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع

وتحل يوم الأحد المقبل، الذكرى الثالثة عشر على رحيل آخر جيل عمالقة قارئي القرآن الكريم، القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذي وافته المنية يوم الخميس، 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر يُناهز 88 عاماً، وذلك بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به قبل أيام من وفاته.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو 2011.