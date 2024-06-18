حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة.. «الأرصاد»: أجواء مستقرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، وخلال الليل يكون مائل للحرارة على معظم الأنحاء حار على جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة

ويُتوقع أن تشهد حالة الطقس في مصر استقرار نسبي، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 24 إلى 37 على القاهرة الكبرى، وتزيد على محافظات الصعيد لتصل إلى 45 درجة على بعض المناطق، وفيما يلي رصدا لحالة الطقس في مصر الأيام المقبلة من الأربعاء 19 يونيو إلى الإثنين 24 يونيو.

حالة الطقس الأربعاء 19 يونيو

طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة، والصغرى 25 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد تصل العظمى إلى 45 درجة.

توقعات بنشاط رياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة.

الخميس 20 يونيو

يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة، والصغرى 26 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد تصل العظمى إلى 44 درجة.

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

من الجمعة 21 يونيو إلى الاثنين 24 يونيو