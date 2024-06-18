«الأرصاد» توضح درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة في آخر أيام عيد الأضحى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة آخر أيام إجازة العيد، إذ يستمر الطقس الشديد الحرارة وفقًا للأرصاد الجوية.

استمرار الطقس شديد الحرارة

وأوضحت الأرصاد في تقرير لها، استمرار الطقس الشديد الحرارة وارتفاع درجات الحرارة على جنوب البلاد ، والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، في حين يسود طقس حار على السواحل الشرقية والغربية، بسبب تأثير كتل هوائية أوربية معتدلة على محافظات شمال البلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة الأربعاء رابع أيام العيد

- محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس آخر أيام إجازة العيد

- محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.