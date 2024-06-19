هل يجوز للمأموم قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال هل يجوز للمأموم قراءة الفاتحة مع الإمام في صلاة الجماعة بالمسجد أم بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهل يمكن للمأموم قراءة سورة قصيرة خلاف التي يقرأها الإمام؟

هل يجوز للمأموم قراءة الفاتحة مع الإمام

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل يجوز للمأموم قراءة الفاتحة مع الإمام؟، إنه يجب ينتظر أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، وذلك في الصلوات الجهرية، مثل صلاة الفجر والمغرب والعشاء.

رفع الصوت مع الإمام

وأضاف «شلبي» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على «يوتيوب»، أن الإمام في هذه الصلوات يجهر أي يرفع صوته بالقراءة والمأموم يستمع، وبعدها يصمت الإمام ليقرأ المأموم الفاتحة سريعا ثم يستمع إلى قراءة الإمام فيما بعد.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفاتحة لا يجب أن يقرأها المأموم مع الإمام، وإنما ينتظر بعد انتهاء الإمام، بينما في السورة القصيرة المأموم لا يقرأ بل يستمع إلى قراءة الإمام.