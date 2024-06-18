خطوة بسيطة لكشف اللبن المغشوش.. السر في «البيتادين»

اللبن من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم؛ إذ يعد جزءا أساسيا في النظام الغذائي للكثير من الأشخاص، وعادة ما يتعرض للغش التجاري من بعض التجار بطرق متعددة، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ومنها إضافة المواد الكيميائية أو تزويده بالمياه، أو المواد الغذائية البيضاء مثل النشا، بهدف زيادة الكمية وبالتالي زيادة الربح، لذلك تشكل معرفة كيفية كشف اللبن المغشوش ضرورة ملحة لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الأغذية.

من جهته، كشف الدكتور عمرو ماهر، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن طريقة سهلة لاختبار اللبن قبل تناوله.

كيف يكشف البيتادين اللبن المغشوش؟

وأكد «ماهر» أن احتواء مطهر البيتادين على كمية كبيرة من اليود، يجعل منه أحد الطرق البسيطة الفعالة في الكشف عن الغش التجاري بالحليب، عن طريق الخطوات التالية:

كيفية إجراء اختبار اللبن

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن هذا الاختبار يجرى على عينة صغيرة من الحليب حتى لا نهدر كمية كبيرة منه؛ إذ لا يصلح استخدامه بعد إضافة البيتادين عليه، مع الحرص على التجربة في كوب زجاجي شفاف؛ لمتابعة التفاعلات الناتجة.

وشدد على أن اللبن يوضع في درجة حرارة الغرفة، ومن ثم تضاف إليه بضع القطرات من مطهر البيتادين، وفي حالة ثبات اللون الأبيض النقي للحليب، فهو في هذه الحالة يصلح للاستهلاك الآدمي، أما في حالة تغير اللون للأزرق أو اللون الداكن فيجب التخلص الفوري من ذلك الحليب؛ إذ يمكن أن يكون محتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة «بودرة السيراميك»، أو مواد مثل النشا.

أضرار تناول اللبن المغشوش

وحذر «ماهر» من تناول الحليب غير موثوق المصدر؛ إذ يساهم اللبن المغشوش في مشكلات صحية خطيرة، منها:

التسمم الغذائي.

الفشل الكلوي.

الطفح الجلدي.