سامح حسين: «عامل قلق» أعلى إيرادات افتتاحية في تاريخ مسرح الدولة

أعرب الفنان سامح حسين عن سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير على العرض المسرحي «عامل قلق»، والذي انطلق عرضه على مسرح البالون بالعجوزة ثاني أيام عيد الأضحى.

«عامل قلق» على مسرح البالون يوميا

ونشر سامح حسين مجموعه صور من العرض المسرحي على حسابه بـ«انستجرام»، وعلق عليها: «الحمد لله أكبر حضور للجمهور وأعلى إيرادات افتتاحية في تاريخ مسرح الدولة، المسرحية الكوميدية الاستعراضية عامل قلق يوميا على مسرح البالون بالعجوزة في تمام الساعة الثامنة والنصف».

أبطال مسرحية عامل قلق

مسرحية «عامل قلق» بطولة سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك يوركا، وفاء سليمان، عماد عبدالمجيد، طارق دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، منة عاطف، كتابة محمد الزناتي، وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية.