سامح حسين يكشف موعد ظهوره في البرنامج الجديد على قناة cbc

أعلن الفنان سامح حسين بشكل مفاجئ، موعد ظهور البرنامج الجديد الخاص به على قناة cbc، حيث إنّ من المقرر أن يظهر اليوم الأحد، من خلال برنامج جديد على منصات CBC على مواقع التواصل الاجتماعي.

سامح حسين يكشف موعد ظهوره بالبرنامج الجديد على قناة cbc

أكد الفنان سامح حسين أن البرنامج «الديجيتال»، سينطلق اليوم الأحد، وسيكون محور الحديث عن أحداث غزة، خاصة بعض زيارة قيادات الشركة المتحدة معبر رفح.

كما يطل الفنان سامح حسين على قناة CBC قريبًا من خلال برنامج ضخم يتم التحضير له حاليًا وسيتم الإعلان عن تفاصيله، خلال الأيام المقبلة.

سامح حسين يتحدث عن برنامجه الجديد

وقال سامح حسين في تصريحات تلفزيونية: «البرنامج المذاع على شاشة CBC هيبقى خطوة كبيرة ليا، يا رب يكتب لي التوفيق، هيطلع كمان شهر أو شهرين، وأنا أتشرف أني جزء من الشركة المتحدة».

آخر أعمال الفنان سامح حسين

يعتبر المسلسل الإذاعي «أنا وأخواتي على ابن عمي»، آخر أعمال الفنان سامح حسين، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول «حسام» الذي يقضي حياته في فكاهة ولا يأخذ شيئًا على محمل الجد، لكن يموت جده ويضطر إلى التعامل مع خاله لأخذ نصيبه في الميراث، لكن تتفق بنات خاله عليه وتتصاعد الأحداث الكوميدية.