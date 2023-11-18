سامح حسين يعلن تقديمه برنامجين على شاشة CBC: «فخور أني جزء من المتحدة»

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، بعدما تفاجأت بدخول الفنان سامح حسين، الحلقة في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة CBC، أنه سيقدم برنامجين أحدهما على قناة CBC، والآخر «ديجيتال»، ورد الأخير: «سعيد جدًا بانضمامي إلى شاشة CBC».

وأضاف الفنان سامح حسين: «CBC شاشة محترمة وشيك جدًا، بشكر رئيس القناة الأستاذ بشير حسن، الراجل اللي مش بينام».

الفنان سامح حسين: غدًا أولى حلقات البرنامج «الديجيتال»

وتابع الفنان سامح حسين، أن غدًا سيكون أولى حلقات البرنامج «الديجيتال»، وسيكون محور الحديث عن أحداث غزة، خاصة بعض زيارة قيادات الشركة المتحدة معبر رفح.

وتابع: «البرنامج المذاع على شاشة CBC هيبقى خطوة كبيرة ليا، يا رب يكتب لي التوفيق، هيطلع كمان شهر أو شهرين، وأنا أتشرف أني جزء من الشركة المتحدة».