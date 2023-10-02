«غزل وشكر».. رسالة الفنان سامح حسين لزوجته في عيد زواجهما الـ13

احتفل الفنان سامح حسين، مع زوجته، بعيد زواجهما الـ13 من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجه خلاله رسالة شكر وغزل لزوجته، وتفاعل معه عدد كبير من محبيهما ومتابعيهما الذين تمنوا لهما أعوامًا كثيرة يقضوها سويًا في حب وسعادة.

سامح حسين يحتفل بعيد زواجه الـ13

ونشر الفنان سامح حسين، عبر صفحته على «فيسبوك»، صورة رومانسية مع زوجته وسام عبد القادر، يهنئها بعيد زواجهما الـ13، قائلًا: «شكرًا إنك في حياتي، عيد جوازنا الـ13».

وتفاعل عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مع احتفال الفنان سامح حسين بعيد زواجه، وراحوا يزفون إليه تعليقات كثيرة حملت أجمل وأرق عبارات التهنئة، فكتبت حنان عادل «ما شاء الله ربنا يحميكم ويحفظكم ويسعدكم العمر كله يا رب ويبارك لكم في البنات يا حبايب يا غاليين أوي»، كما كتب خالد مصباح «ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويرزقكم السعادة دائما بإذن الله تعالى وعقبال العمر كله هنا وسعادة».

تهنئة حارة من رواد «السوشيال ميديا» لسامح حسين وزوجته في عيد زواجهما

كما جاءت تعليقات كثيرة تتمنى للفنان سامح حسين وزوجته وسام عبد القادر حياة زوجية سعيدة، فكتب مصطفى عصام «ربنا يسعدكم ويبارك فيكم يارب، وطول العمر مع بعض»، وكتب فتحي الجارحي «دامت طلتكما الحلوة ودامت السعادة، حفظكم الله ورعاكم وبارك فيكم وأولادكم»، كما كتب داليا أحمد «دايما ياااارب في حضن بعض ومنورين حياة بعض ربنا يسعدكم ويهنيكم دايما يارب».

وعُرف الفنان سامح حسين بحبه الشديد لزوجته وسام عبد القادر وتقديره لها، وحرصه على الاحتفال معها وتهنئتها بكافة المناسبات الشخصية من خلال الصور والعبارات الرومانسية اللطيفة؛ إذ نشر في 21 مارس الماضي صورة لهما، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، يهنئ زوجته بعيد ميلادها الذي يصادف الاحتفالات بعيد الأم.

سامح حسين يهنئ زوجته في عيد ميلادها

وكتب سامح حسين: «عيد ميلاد سعيد يااارب وعقبال سنة سعادة ورضا ونجاح وصحة وسلامة وكل خير الدنيا.. بحبك لآخر لحظة فى عمري وفخور بيكي وممتن ليكي».