تفاصيل مسرحية عامل قلق لـ سامح حسين قبل عرضها على مسرح البالون بعيد الأضحى

يُجري الفنان سامح حسين بروفات مسرحيته الجديدة عامل قلق، والتي من المقرر عرضها خلال موسم عيد الأضحى على مسرح البالون بالعجوزة.

وأكّد سامح حسين من خلال تصريحات لـ «الوطن»، أنَّه منذ فترة بدأ تحضيرات المسرحية مع الفنانة سهر الصايغ والمخرج إسلام إمام، متابعا «ننتظر جمهور العيد من أجل الاستمتاع بعرض مسرحي ممتع يناسب جميع الفئات العمرية».

موعد عرض مسرحية عامل قلق على مسرح البالون

وتابع أنَّ مسرحية عامل قلق سوف تعرض على خشبة مسرح البالون بالعجوزة ابتداءاً من ثاني أيام العيد، إذ يواصل فريق عمل المسرحية البروفات بشكل مستمر من أجل أن يكون جاهزًا لاستقبال الجمهور في عيد الأضحى.

تعاون للمرة الثاني بين سامح حسين وسهر الصايغ

لم يكن ذلك التعاون الأول الذي يجمع بين سامح حسين وسهر الصايغ ومخرج المسرحية إسلام إمام، إذ سبق وتعاون نفس الثلاثي من قبل في مسرحية المتفائل على المسرح القومي وحققت نجاحًا كبيرًا.