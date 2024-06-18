وظائف شاغرة للصيادلة برواتب وحوافز تصل إلى 9 آلاف جنيه.. رابط التقديم
كتب:
عبدالعزيز سلامة
06:11 م | الثلاثاء 18 يونيو 2024
وظائف خالية - تعبيرية
كشف موقع توظيف مصر، عن حاجة إحدى شركات القطاع الخاص، إلى صيادلة ومساعدي صيادلة، في أحد فروعها بمحافظة القاهرة، مقابل الحصول على رواتب وحوافز مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه.
تفاصيل وظيفة صيدلي
- خبرة سنتين على الأقل.
- يجيد التعامل مع الزملاء والمديرين وباقي فريق العمل.
- لديه مهارات بيع، وتحقيق الخطة، والمستهدف، ووصف الدواء المناسب.
- لديه خلفيه علمية جيدة واستعداد للتعلم.
- يستطيع تحمل مسؤولية الشيفت خلال ساعات العمل.
- يجيد التعامل مع الكمبيوتر.
- لديه روح إيجابية وطموح لتحقيق المستهدف.
يحصل المقبول بتلك الوظيفة على راتب أساسي، يبدأ من 6 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 1500 جنيه، ويمكنك التقديم على الوظيفة من هنــــــــا.
وظيفة مساعد صيدلي
- خبرة 3 سنوات على الأقل.
تنفيذ خطة المبيعات وتحقيق التارجت.
- استلام الفواتير على الكمبيوتر والتعامل مع الجمهور.
- الحفاظ على ترتيب وتنسيق الصيدلية، والتعاون مع كل الزملاء وأداء كل المهام اللازمة للصيدلية.
يحصل على راتب أساسي يبدأ من 5 آلاف حتى 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى ألفي جنيه، كما يحتسب الوقت الإضافي، ويتوفر سكن تابع للشركة، ويمكنك التقديم على الوظيفة من هنــــــــا.