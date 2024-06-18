وظائف شاغرة للصيادلة برواتب وحوافز تصل إلى 9 آلاف جنيه.. رابط التقديم

كشف موقع توظيف مصر، عن حاجة إحدى شركات القطاع الخاص، إلى صيادلة ومساعدي صيادلة، في أحد فروعها بمحافظة القاهرة، مقابل الحصول على رواتب وحوافز مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه.

تفاصيل وظيفة صيدلي

- خبرة سنتين على الأقل.

- يجيد التعامل مع الزملاء والمديرين وباقي فريق العمل.

- لديه مهارات بيع، وتحقيق الخطة، والمستهدف، ووصف الدواء المناسب.

- لديه خلفيه علمية جيدة واستعداد للتعلم.

- يستطيع تحمل مسؤولية الشيفت خلال ساعات العمل.

- يجيد التعامل مع الكمبيوتر.

- لديه روح إيجابية وطموح لتحقيق المستهدف.

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على راتب أساسي، يبدأ من 6 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 1500 جنيه، ويمكنك التقديم على الوظيفة من هنــــــــا.

وظيفة مساعد صيدلي

- خبرة 3 سنوات على الأقل.

تنفيذ خطة المبيعات وتحقيق التارجت.

- استلام الفواتير على الكمبيوتر والتعامل مع الجمهور.

- الحفاظ على ترتيب وتنسيق الصيدلية، والتعاون مع كل الزملاء وأداء كل المهام اللازمة للصيدلية.

يحصل على راتب أساسي يبدأ من 5 آلاف حتى 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى ألفي جنيه، كما يحتسب الوقت الإضافي، ويتوفر سكن تابع للشركة، ويمكنك التقديم على الوظيفة من هنــــــــا.