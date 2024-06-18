شيرين عبدالوهاب تلغي حفلها بدبي لسفرها في رحلة استشفائية

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلغاء حفلها الغنائي في دبي، والذي كان من المقرر إقامته مع الفنان حسين الجسمي، 21 يونيو الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك، بسبب سفرها في رحلة استشفائية.

شيرين عبدالوهاب تلغي حفلها الغنائي في دبي

من جهته، قال المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص للفنانة شيرين عبدالوهاب، إنّ الإلغاء كان بالاتفاق مع الجهة المنظمة للحفل، مشيرًا إلى أنّ شيرين كانت انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة درامية وتستعد لطرحها، خلال الأيام المقبلة، تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية الدهب، وهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى توما.