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دراما المتحدة

حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب: «عيطت بعد انفصالنا وكنت متعلق بيها زي أمي»

كتب:

بسمة شطا
04:02 ص | الجمعة 05 أبريل 2024
حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

كشف الفنان حسام حبيب خلال ظهوره ضيفًا على إحدى حلقات برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب عن كثير من الأسرار الخاصة بعلاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب قبل انفصالهما.

حسام حبيب يتحدث عن شيرين عبد الوهاب 

وقال حبيب: «أنا كنت ابن متعلق بأمه، وهي في العلاقة دي كانت أم فعلا زي ما قالت، وفى لحظات كتير عيطت فيها بحرقة كتيير علشان كده اكتشفت إن مسميات الكرامة نعملها مع الغرب».

وتابع الفنان: «بكيت بحرقة على الانفصال سواء الأول أو التاني، من الحب ما قتل وأنا بستمتع جدًا إن أحب اللي قدامي، وبستمتع وأنا بعمله حاجة تبسطه وأنا بسامحه، وأنا براضيه، حتى لو على حساب نفسي، ولو سألتيني تحب تاني نفس الحب ده أقول أه لأن استمتعت وأنا في الحب ده».

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بقلم بسمة شطا