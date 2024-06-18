أصبحت الهواتف الذكية من متطلبات الحياة الأساسية في عصر تسارع وتطور التكنولوجيا بشكل كبير، فضلا عن سعي الدولة المصرية للاتجاه نحو التحول الرقمي في كافة المجالات، وانطلاقا من هذا الإطار تقدم لكم «الوطن» أسعار 5 هواتف ذكية بسعر لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، وفقا للأسعار المعلنة عبر المنصات الإلكترونية التجارية لبيع الهواتف.

أسعار 5 هواتف ذكية بأقل من 5 آلاف جنيه

- موبايل أوبو A16K بشريحتي اتصال، ذاكرة رام 3 جيجابايت ، شاشة 6.52 بوصة، شبكة الجيل الرابع، لون أسود، ويأتي سعر هذا الهاتف بنحو 4399 جنيها.

- موبايل ريد مي A2 بلس بشريحتي اتصال، ذاكرة روم 64 جيجابايت، لون أسود، ذاكرة رام 3 جيجابات، ويأتي سعر هذا الهاتف بنحو 4333 جنيها.

- هاتف نوكيا ذكي 4G C31، كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل، بطارية 5050 ميلي أمبير في الساعة، أندرويد 12، تحديثات أمنية لمدة عامين، أخضر فاتح، بشريحتي اتصال، ويأتي سعر هذا الهاتف بنحو 3499 جنيها.

- هاتف سامسونج جالاكسي A05، نظام أندرويد، ثنائي شرائح الاتصال، تخزين 128 جيجا، ذاكرة رام 4، لون أسود، ويأتي هذا الهاتف بسعر 4699 جنيها.

- موبايل ريلمي C30، ذاكرة رام 2 جيجا بايت، ذاكرة روم 32 جيجابايت، بشريحتي اتصال، أخضر اللون، ويأتي سعر هذا الهاتف بنحو 3499 جنيها.