خبير عسكري روسي: موسكو تخطط لاستهداف سفن الأعداء بالأسلحة النووية

بعد التوترات الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن ضرب أوكرانيا للأراضي الروسية بأسلحة أمريكية ووصول غواصة روسية إلى كوبا قرب أمريكا لإجراء تدريبات عسكرية، قال خبير عسكري روسي، إن موسكو تخطط لاستهداف السفن الأمريكية بالأسلحة النووية، بحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتد برس».

إيجور كوروتشينكو، وهو خبير عسكري روسي، قال إن الغواصة «كازان» هي الوحيدة التي وصلت بالفعل قرب كوبا، وكان هناك بعض السفن النووية الروسية الأخرى الموجودة في المحيط الأطلسي، وكانت تقوم بمهام محددة.

مهام السفن النووية في المحيط الأطلسي

وكانت المفاجأة فيما كشفه الخبير العسكري، أنه من ضمن مهام السفن النووية في المحيط الأطلسي، التصدي لحاملات الطائرات الأمريكية، وأيضًا تنفيذ ضربات قوية بفعالية وسرعة ضدها.

الدفاع الروسية: الغواصات أجرت تدريبات لمحاكاة ضربة ضد العدو

من جانبه، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الغواصة كازان وسفن أخرى نووية تابعة للبحرية الروسية، أجرت تدريبات ومناورات لمحاكاة ضربة صاروخية قوية ضد سفن العدو.

مغادرة الأسطول الروسي ميناء هافانا

وغادر أسطول السفن الحربية الروسية، والسفن التي تعمل بالطاقة النووية، ميناء هافانا، أمس الاثنين، وذلك بعد زيارة استمرت من الأربعاء الماضي، أي نحو 5 أيام، عقب إجراء تدريبات في المحيط الأطلسي قرب سواحل كوبا، الدولة القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية.