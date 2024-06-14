كوبا وروسيا.. شراكة استراتيجية تاريخية عززتها سياسة الهيمنة الأمريكية

منذ سيطرة ثورة فيديل كاسترو على الحكم، كانت كوبا في حاجة ماسة إلى المساعدة الاقتصادية من جراء العقوبات التي فرضها الرؤساء الأمريكيون المتواليين عليها، فيما كانت موسكو توفر تلك المساعدات لكوبا، وحالت دون سقوط الحكومة الثورية.

ونتج عن الدعم الروسي الراسخ لكوبا شراكة عميقة تحمل في طياتها أصداء جيوسياسية للحرب الباردة، وتشكل خطرا قوميا على الولايات المتحدة، ويظهر ذلك جليا بعد وصول 4 سفن حربية روسية وغواصة نووية إلى ميناء «هافانا» على مقربة من سواحل فلوريدا، وفقا لتقرير لمجلة «Responsible statecraft» الأمريكية.

الشراكة الروسية الكوبية

بحسب المجلة الأمريكية رأت روسيا منذ الحقبة السوفيتية في كوبا موقعا أيديولوجيا قيما في أمريكا اللاتينية، وعملت على تعزيز الشراكة معها وقدمت يد العون والإنقاذ لاقتصادها من ويلات الحصار الأمريكي منذ الستينيات، ورأت الحكومة الثورية الكوبية في روسيا شريكًا ضروريًا في كفاحها للتحرر من الهيمنة الأمريكية، ومحاولات إخضاع واشنطن لها.

وعلى الرغم من انهيار تلك الشراكة مع نهاية الحرب الباردة، إلا أن فلاديمير بوتين أعاد بنائها منذ فترة ولايته الأولى كرئيس لروسيا.

وكانت الرافعة الرئيسية له هي المساعدة الاقتصادية حين أسقط بوتين 90% من ديون كوبا التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، وقدم لها كميات متزايدة من المساعدات الاقتصادية منذ ذلك الحين.

وفي عام 2009، توسعت العلاقة الاقتصادية إلى المجالين السياسي والدبلوماسي عندما أعلن البلدان عن «شراكة استراتيجية».

وخلال جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى غلق الصناعات السياحية التي يعتمد عليها الاقتصاد الكوبي والتي تزامن معها فرض دونالد ترامب عقوبات مكثفة عليها، ما أدى إلى انخفاض الاقتصاد بنسبة 11%، أرسلت روسيا الإمدادات الغذائية والطبية التي كانت كوبا في أمس الحاجة إليها.

علاقة روسيا مع كوبا تحدي لواشنطن في مجال نفوذها

ووفقا للمجلة الأمريكية، أثبتت سياسة واشنطن تجاه كوبا فشلها، وجاءت بنتائج عكسية، ولم تترك أي بديل للكوبين سوى التوجه نحو روسيا كما قالت قائدة القيادة الجنوبية الجنرال لورا ريتشاردسون للكونجرس، في وقت سابق: «عندما تحتاج إلى حبل للإمساك به، فإنك لا تنظر بالضرورة لترى من الذي ألقى به، يجب أن نكون نحن من يرمي الحبل، وليس منافسينا الاستراتيجيين».

كما أسفرت سياسات واشنطن تجاه كوبا، إلى إتاحة الفرصة لـ«روسيا» منازعتها في مجال نفوذها، ويظهر ذلك جلياً في الرحلة التدريبية التي تخوضها السفن الحربية الروسية على مقربة من السواحل الأمريكية.