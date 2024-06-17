«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تداعيات وقف التداول بالدولار واليورو في روسيا

عرض برنامج «المراقب» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بعد العقوبات الأمريكية.. روسيا توقف التداول بالدولار واليورو».

عقوبات جديدة على روسيا

وجاء في التقرير أنه في غضون ساعة من إعلان واشنطن عن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، أعلنت موسكو وقف تداول الدولار واليورو في بورصة موسكو، كرد فعل عن العقوبات الأمريكية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية موسكو لتقليل الاعتماد على العملات الغربية، وتعزيز سيادتها الاقتصادية.

وبحسب بيانات البنك المركزي الروسي وبورصة موسكو، شهد سعر صرف الروبيل اضطرابا واضحا في السوق، كما أوضحت فايننشال تايمز أن سعر الصرف والقدرة التحويلية للروبل ستصبح عالية الأخطار، ما سيؤدي إلى زيادة التكلفة على المصدرين والمستوردين الروس بشكل عام، وأيضا على المواطنين.

سعر الدولار في البنوك الروسية

وعلى الفور عرضت بعض البنوك الروسية الدولار بسعر يتراوح ما بين 120 و200 روبل قبل أن يستقر سعر البيع فوق 100 روبل في مقابل سعر الصرف للعملة الروسية عند 90 روبلا للدولار في البورصة، وزاد الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء بحدة، قبل أن يستقر عند نحو 10 روبلات في المتوسط.