9 توجيهات من «التعليم» بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 9 توجيهات مهمة، بشأن استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو الجاري، إذ يُعقد امتحان مادة اللغة العربية، لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية ورقيًا، في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

توجيهات لطلاب الثانوية العامة

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على المديريات التعليمية، بضرورة تنفيذ تلك التوجيهات الآتي:

1- مواصلة مراجعة أعمال الصيانة في كافة اللجان الامتحانية، على مستوى الجمهورية.

2- اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب، خلال فترة انعقاد الامتحانات.

3- التأكد من توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية.

4- التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق.

5- التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الإجابة.

6- مواصلة إجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان، والحرص على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

7- مواصلة تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة، بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية.

8- عدم السماح لأي طالب بدخول الأجهزة الإلكترونية الحديثة، داخل اللجنة الامتحانية.

9- الالتزام الكامل بضوابط عقد الامتحانات.

ووفق وزارة التربية والتعليم، يعقد امتحان مادة اللغة العربية ورقيًا بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، ويعقد الامتحان في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.