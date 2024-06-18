ولاد رزق 3.. القاضية لشباك التذاكر

النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول والثانى من فيلم «ولاد رزق» دفع الجمهور إلى ترقب الجزء الثالث، الذى حمل عنوان «ولاد رزق - القاضية»، والذى كان بالفعل بمثابة الضربة القاضية لشباك التذاكر، إذ نجح الفيلم فى اكتساح الإيرادات منذ عرضه مع بداية موسم عيد الأضحى الحالى، واحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ تخطت إيراداته حاجز الـ٧٠ مليون جنيه، محققاً أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية بـ٢٢ مليوناً و١٣٤ ألف جنيه حتى ثانى أيام العيد، ليثبت أولاد رزق أنهم بالفعل «أسود الأرض».