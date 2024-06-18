بـ70 مليون جنيه.. ولاد رزق 3 يحطم رقما قياسيا في إيرادات ثاني أيام العيد

واصل فيلم ولاد رزق.. القاضية للمخرج طارق العريان، بطولة النجم أحمد عز، تحطيم الأرقام القياسية في الإيرادات اليومية التي يحققها بدور العرض السينمائي، وذلك وفقا لبيان الإيرادات الصادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم ولاد رزق 3، الـ70 مليون جنيه بعد 6 أيام فقط من طرحه بالسينمات، ليصبح الحصان الرابح في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بفارق كبير عن منافسيه.

وكان الفيلم قد حقق 22 مليونًا و134 ألفًا و244 جنيه في ثاني أيام العيد، أمس الاثنين، ليصبح الفيلم بهذا الرقم أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

ولاد رزق 3 يحطم الأرقام القياسية في إيرادات ثاني أيام العيد

واحتفل صناع ولاد رزق.. القاضية بالعرض الخاص للفيلم، أمس الاثنين، في الرياض، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، وعدد من نجوم الوسط الفني في مصر، أبرزهم عمرو دياب، ونيللي كريم، وليلى علوي، وإلهام شاهين، شيكو، وأحمد فهمي، وأكرم حسني وآخرين.

فيلم ولاد رزق.. القاضية من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، كريم قاسم، علي صبحي، محمد لطفي، نسرين أمين، محمد ممدوح وكوكبة من النجوم، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.