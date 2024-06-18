أعلى إيراد يومي في موسم العيد.. ولاد رزق 3 يسجل 22 مليون جنيه بدور السينما

سجّل فيلم ولاد رزق 3 أعلى إيراد يومي في شباك تذاكر السينما أمس الاثنين مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إذ حقق 22 مليونًا و134 ألفًا و244 جنيهًا، ليصبح من أعلى الأفلام التي تسجل أرقامًا عالية، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم ولاد رزق 3 على مدار 6 أيام عرض بدور السينما الـ70 مليون جنيه، وحظى بإشادات موسعة سواء على المستويين النقدي أو الجماهيري.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، ويقود البطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وسيد رجب، وعلي صبحي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وإياد نصار، ومحمد ممدوح، ومحمد لطفي.

ضيوف شرف الفيلم

ومن أبرز ضيوف شرف الفيلم، النجم كريم عبدالعزيز والذي ظهر في مشهد النهاية من ولاد رزق 3، ومتوقع مشاركته في الجزء الرابع الذي يتمّ العمل على تحضيره، كما شارك الفنان أحمد فهمي.

سلسلة ولاد رزق

انطلق عرض الجزء الأول من فيلم ولاد رزق عام 2015 وحقق إيرادات وقتها تتجاوز 23 مليون جنيه، وجاء عرض الجزء الثاني تحت اسم عودة أسود الأرض عام 2019 وتجاوزت إيراداته 100 مليون جنيه.