علي صبحي: «كوري» متميز وله تفاصيله الخاصة

نجح «كورى» فى فرض نفسه على عالم «ولاد رزق» بظهوره الأول فى الجزء الثالث من العمل، لينضم إلى الأشقاء الثلاثة ويصبح عضواً عاملاً ضمن جرائم السرقة التى ينفذونها، ورغم صعوبة الأمر، فإن الفنان على صبحى نجح فى تجسيد الشخصية وتسلل إلى قلوب الجمهور من خلالها.

«كان شعور مرعب ومخيف».. هكذا عبر «صبحى» عن رد فعله بعد أن عُرضت عليه المشاركة فى الجزء الثالث من الفيلم، متذكراً بداية انضمامه للعمل؛ حيث تواصل معه المؤلف صلاح الجهينى وأخبره أن المخرج طارق العريان يريد محادثته وهو معه على الهاتف، وعندما أخبره بالأمر وأنه يريد أن يكون معهم فى الجزء الثالث من الفيلم شعر بخوف لأنه سيشارك فى عمل تم تقديم جزأين منه ونجح نجاحاً ساحقاً، فضلاً عن عمله مع هذا الكم الهائل من النجوم.

وأضاف أنه يشعر بامتنان كبير للغاية لكل فريق العمل فى الجزء الثالث، ولفت إلى أنه كان معجباً بالفيلم من ضمن كثير من المعجبين قبل مشاركته فى العمل: «أشكر طارق العريان على احتوائى، وأشكر كل النجوم اللى دخلونى وسطهم وطمنونى وتعاملوا معايا كأنهم صحابى من زمان، لأن بجد الدخول وسطهم كان أمر مرعب ومخيف بالنسبة لى».

وعن تفاصيل الشخصية التى جسدها «صبحى» أكد أن «كورى» له طريقة حديث خاصة اقترحها على المخرج طارق العريان، وكان متخوفاً منها فى البداية، وبالفعل تم تنفيذها وخرجت بهذا الشكل، وعن كونه بديلاً لشخصيتى «عاطف» التى قدمها الفنان أحمد داود، و«رجب» التى قدمها الفنان أحمد الفيشاوى، قال إن شخصية «كورى» بعيدة تماماً عن الشخصيتين وليس لها أى علاقة بهما، ولكنها شخصية خاصة لها مفرداتها وتفاصيلها.