«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء، بسبب تأثر البلاد بكتل صحراوية ساخنة، قادمة من المناطق الصحراوية جنوب وغرب البلاد.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدا، فيسود طقس شديد الحرارة نهارا على معظم الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرار خلال الليل على غالبية الأنحاء، أما خلال الليل فيكون حارا على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح على غالبية الأنحاء، خلال فترات متقطعة.

سبب استمرار ارتفاع الحرارة

وتتأثر البلاد بكتل صحراوية ساخنة، قادمة من المناطق الصحراوية جنوب وغرب البلاد، تعمل على استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وتتوقع «الأرصاد» أن تظل مؤثرة على محافظات وسط وجنوب الصعيد، وسيناء والبحر الأحمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن محافظات جنوب الصعيد ما زالت ترتفع بها درجات الحرارة بشكل كبير، مضيفًا أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بباقي مناطق الجمهورية، إذ تكون درجات الحرارة بها في حدود 30 درجة مئوية، ولكن تعتبر نسب الرطوبة هي الأعلى مقارنة بباقي مناطق الجمهورية، وبالتالي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الأربعاء 19 يونيو، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة مئوية.