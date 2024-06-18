درجات الحرارة غدا في المحافظات.. تصل إلى 47 بأسوان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء على المحافظات؛ إذ تشهد البلاد طقسا مستقرا نسبيا، مع حرارة شديدة خلال النهار على معظم الأنحاء، لتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية، وتتخطى ذلك على محافظات جنوب الصعيد لتصل إلى 47 درجة بجنوب أسوان.

حالة الطقس غدا

ويسود غدا الأربعاء، طقسا شديد الحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء، يكون حارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرار خلال الليل على غالبية الأنحاء، حارا على جنوب «الصعيد، وسيناء»، كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح على غالبية الأنحاء خلال فترات متقطعة.

وتتوقع «الأرصاد» أن تستقر درجات الحرارة غدا، على القاهرة الكبرى بين 25 و37 درجة مئوية، كما ترتفع على جنوب سيناء وشمال الصعيد لتتراوح بين 25 و40 درجة مئوية، وتصل إلى ذروة الارتفاع على جنوب الصعيد لتصل إلى 45 درجة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وتأتي درجات الحرارة غدا، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، العظمى والصغرى على جميع المحافظات، كالتالي: