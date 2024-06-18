عاجل.. خبير تحكيمي يحسم جدل قرار إلغاء هدف الأهلي أمام الاتحاد

حسم الخبير التحكيمي جهاد جريشة، صحة احتساب هدف الأهلي في مرمي الاتحاد السكندري من عدمه، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري nile.

جهاد جريشة: قرار الحكم صحيح بإلغاء هدف أكرم توفيق

وأكد «جريشة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن قرار الحكم طارق مجدي، وحكام تقنية الفيديو، بإلغاء هدف الأهلي، الذي سجله أكرم توفيق في الدقيقة 60 من اللقاء، صحيح، بسبب وجود التحام غير شرعي، بعدما دهس عمر كمال عبد الواحد، ظهير الفريق الأحمر، قدم مدافع الاتحاد، قبل أن تصل الكرة إلى أكرم توفيق ويسددها في المرمى.

تشكيل الأهلي في المباراة

ودخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مباراة الاتحاد السكندري، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - كريم فؤاد.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - أحمد عبد القادر.