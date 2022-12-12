موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري اليوم الإثنين

تستكمل مباريات الأسبوع السابع من الدوري العام 2022-2023، بـ3 منافسات ضمن بطولة الدوري الممتاز، وهي سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، والإسماعيلي وفيوتشر، والأهلي والاتحاد السكندري.

وتسعى الفرق المشاركة في جولة اليوم للحصول على النقاط الثلاث، حيث يسعى النادي الأهلي للاحتفاظ بترتيبه في صدارة الدوري على حساب فريق الاتحاد السكندري.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري اليوم

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

مباريات اليوم في الدوري الممتاز

- سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود: الساعة 2.45 عصرا.

- الإسماعيلي وفيوتشر: الساعة 5 مساء.

- الأهلي والاتحاد السكندري: الساعة 5 مساء.

جدول ترتيب الدوري المصري

وعن جدول ترتيب الدوري المصري حتى نهاية الأسبوع السادس، فجاء كما يلي.

1- الأهلي 15 نقطة.

2- الزمالك 14 نقطة.

3- فيوتشر 13 نقطة.

4- غزل المحلة 13 نقطة.

5- بيراميدز 11 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 9 نقاط.

7- فاركو 7 نقاط.

8- المقاولون العرب 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط.

10- البنك الأهلي 6 نقاط.

11- إنبي 6 نقاط.

12- أسوان 6 نقاط.

13- سموحة 6 نقاط.

14- المصري 6 نقاط.

15- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط.

16- الإسماعيلي نقطتين.

17- حرس نقطتين.

18- الداخلية نقطتين.