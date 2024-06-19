تحذير من «التعليم العالي» بشأن إعلانات المعاهد والأكاديميات الوهمية

حذّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية طلاب الثانوية العامة 2024، وما يُعادلها من شهادات من الانسياق خلف مروجي الإعلانات عبر الشوارع، والمنصّات التفاعلية على منصّات التواصل الاجتماعي عن المؤسسات التعليمية والكيانات غير المرخّصة أو المُعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت الوزارة أنّ لجنة الضبطية القضائية التابعة لها تُتابع عن كثب الإعلانات، وترصدها وتتحرى عن كل المؤسسات، وتتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الكيانات الوهمية

وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور، وفقًا لتقرير صادر عنها بضرورة التواصل مع الوزارة؛ للتأكد من المؤسسات التعليمية المختلفة واعتمادها من عدمه من قبل الوزارة، والاطلاع على كل القوائم الخاصة بالجامعات والمعاهد والأكاديمية والمؤسسات التعليمية المتاحة بيناتها عبر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بجانب ضرورة الإبلاغ عن أي كيان وهمي يُقدّم الخدمة التعليمية دون الحصول على التراخيض اللازمة.