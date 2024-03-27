«حماية المستهلك» يشن حملات رقابية مكبرة بالجيزة ويغلق الكيانات الوهمية

شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة بأحياء الهرم والحوامدية بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصانع تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات «استيكر» تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى والتي تؤثر على الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية.

كيانات وهمية غير مرخصة

وأسفرت التحريات والمعلومات التي وردت للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، عن وجود عدة كيانات وهمية غير مرخصة تقع بنطاق بمحافظة الجيزة، لتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات وتداولها في الأسواق.

وقامت على الفور حملة مُكبرة من مأموري الضبط القضائي، باستهداف المناطق سالفة الذكر، وتمكنت من ضبط عدد 3 مصانع غير مرخصة بنطاق حي الهرم والتحفظ علي 137 مرتبة تامة الصنع مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، كما تمكنت أيضا من ضبط عدد 3 مخازن وأماكن لتوزيع المراتب مجهولة المصدر، وتم التحفظ علي كميات كبيرة من لوازم التصنيع مثل (الإسفنج – القماش – السوست الحديد).

وجاءت المضبوطات محل الواقعة على الآتي:

- التحفظ على 137 مرتبة تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة.

- كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة في التصنيع والتغليف النهائي.