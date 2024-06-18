طقس الإسكندرية غدا.. أجواء حارة واستقرار أمواج البحر

يشهد طقس الإسكندرية غدا، استمرار الأجواء الحارة التي تضرب المدينة الساحلية منذ عدة أيام، وتستمر حتى الأسبوع المقبل، إذ أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة غدا تسجل 31 مئوية.

حالة طقس الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد أجواء حارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، إذ تسجل 31 درجة مئوية، وتصل نسبة الرطوبة إلى 59%، بالإضافة إلى قوة أشعة الشمس.

اعتدال أمواج البحر المتوسط في الإسكندرية

وتشهد أمواج البحر حالة من الاستقرار، حيث يتراوح ارتفاعها بين 1.5 و2 متر، وتعد فرصة مناسبة لنزول البحر بشكل آمن، وهو ما أكدته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إذ طالبت المواطنين بزيارة الشواطئ، موضحة أن الإكرامية ممنوعة، ويجب على كل مواطن التواصل مع الإدارة حال وجود شكاوى أو استفسارات.