كيم جونج أون يعلن كوريا الجنوبية «العدو الرئيسي» ويخطط لاستهداف سفاراتها بالخارج

رفعت كوريا الجنوبية حالة التأهب القصوى ضد هجمات مرتقبة على عدد من سفارتها في بعثات دبلوماسية في عدد من الدول بعد أن كشفت تقارير استخباراتية نية جارتها الشمالية بتوجيهات من زعيمها كيم جونج أون شن هجمات على سفاراتها في الخارج وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية».

وشهدت الأيام الماضية حالة توتر بين البلدين بعد أن أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قبل فترة قصيرة أن كوريا الجنوبية «العدو الرئيسي» لبلاده، وأن أي احتمال لإعادة التوحيد معها «غير مجدٍ».

كوريا الجنوبية تحذر من استهداف سفارتها بالخارج

حذرت وكالة التجسس الكورية الجنوبية من مخطط جارتها الشمالية بشن هجمات وصفتها بالإرهابية تستهدف سفارات ومسؤولين كوريين جنوبيين في الخارج.

وأعلنت وكالة التجسس الكورية عن اكتشافها مؤشرات عديدة على أن كوريا الشمالية تستعد لشن هجمات على دبلوماسيين ومواطنين كوريين جنوبيين في مناطق آسيوية أو في الشرق الأوسط.

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن الوكالة قولها: «أرسلت كوريا الشمالية عملاء إلى عدة دول لتوسيع مراقبة سفارات كوريا الجنوبية وتشارك أيضا في أنشطة محددة مثل البحث عن مواطنين كوريين جنوبيين كأهداف إرهابية محتملة».

أزمة بين الكوريتين بسبب الانشقاق

واعتبر جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي أن هذه التهديدات مرتبطة بموجة من انشقاقات مغتربين كوريين شماليين علقوا في الخارج خلال جائحة فيروس كورونا، ويسعون بأي وسيلة إلى تجنب العودة، بعدما أعادت بيونج يانج فتح حدودها حاليا.

وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إنها تشتبه في أن دبلوماسيين كوريين شماليين أرسلوا تقارير لدولتهم تتهم فيها كوريا الجنوبية على تحريض 196 شخصا للانشقاق عن نظام كيم جونج أون، ومن ضمن الأشخاص المنشقين عن كوريا الشمالية يوجد 10 كانوا من ضمن النخبة الحاكمة.

ورأى جهاز الاستخبارات أن النظام الكوري الشمالي قد يستعد لإجراءات انتقامية ضد دبلوماسيين كوريين جنوبيين، بعد تورطهم في تحريض المنشقين لا سيما أن كوريا الجنوبية قد أوتهم أيضا بعد وصولهم إليها خلال العام الماضي.

وجراء ذلك أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية حالة التأهب القصوى لحماية بعثاته الدبلوماسية في 5 سفارات هم ي كمبوديا ولاوس وفيتنام بالإضافة إلى قنصليتها في مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية مدينة شنيانج الصينية.