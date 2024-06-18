عاجل.. جدول ترتيب دوري NILE بعد فوز الأهلي على الاتحاد.. صدمة للزمالك

تخطى النادي الأهلي، عقبة الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 26 دوري NILE، بهدف نظيف، سجله محمود كهربا، في الدقيقة 68.

وبهذا الفوز، ارتقى النادي الأهلي للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري NILE، برصيد 39 نقطة، من 17 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 36، في المرتبة السابعة بجدول ترتيب الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

1- بيراميدز: 56 نقطة

2- المصري: 42 نقطة

3- الأهلي: 39 نقطة

4- سموحة: 38 نقطة

5- زد: 37 نقطة

6- إنبي: 37 نقطة

7-الاتحاد السكندري: 36 نقطة

8- مودرن فيوتشر: 35 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة

10- طلائع الجيش: 33 نقطة

11- الزمالك: 31 نقطة

12- الجونة: 31 نقطة

13- الإسماعيلي: 28 نقطة

14- البنك الأهلي: 24 نقطة

15- فاركو: 24 نقطة

16- بلدية المحلة: 22 نقطة

17- المقاولون العرب: 19 نقطة

18- الداخلية: 15 نقطة