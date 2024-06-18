شهادات البنك الأهلي.. أعلى عائد وفائدة تصل إلى 26% شهريا

تختلف شهادات البنك الأهلي من حيث الفائدة ودورية الصرف، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 3 شهادات في البنك الأهلي بأعلى فائدة ودورية صرف شهرية، وفقا لما هو معلن عبر الموقع الرسمي للبنك.

شهادات البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية السنوية

تصل نسبة الفائدة على هذه الشهادة إلى نحو 23.5%، بدورية صرف شهرية، بينما يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة نحو 1000 جنيه، كما تصل مدة الشهادة إلى نحو سنة، ولا يجوز استرداد الشهادة قبل مضي 6 أشهر من اليوم التالي الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

تبلغ نسبة الفائدة على هذه الشهادة نحو 26%، بدورية صرف شهرية، وتصل مدتها إلى نحو 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة نحو 1000 جنيه بمضاعفاتها، وبفائدة متناقصة تبلغ 26% للسنة الأولى، و 22% للسنة الثانية، و 18% للسنة الثالثة.

شهادة أهل مصر

تصل نسبة الفائدة على هذه الشهادة إلى نحو 4.9%، بفائدة ثابتة طوال مدة الشهادة التي تصل إلى 7 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة نحو 1000 دولار، كما يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادة.