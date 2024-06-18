دعاء شرب ماء زمزم للشفاء.. اللهم عافني في بدني واشفني من كل داء

دعاء شرب ماء زمزم للشفاء من الأدعية التي تهم كثير من الناس خاصة مع قرب انتهاء موسم الحج 2024، إذ إن الحجاج يحضرون زجاجات مياه زمزم كهدية لأحبائهم وتحقيقا لأمنية كل مريض يتمنى الشفاء، ويستشفى بهذه المياه الطاهرة التي قال عنها الرسول الكريم: «خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ؛ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ» أخرجه البخاري.

دعاء شرب ماء زمزم للشفاء

وقالت دار الإفتاء في فتوى لها حول دعاء شرب ماء زمزم للشفاء أنه لا مانع شرعًا من الشرب من ماء زمزم بقصد نيل خيري الدنيا والآخرة لما رواه ابنُ ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم وابن أبي شيبة، من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، لافتة إلى أن ماء زمزم ماءٌ مبارك، جعل الله فيه الشفاء؛ فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما بزيادة: «إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللهُ بِهِ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ اللهُ، وَهِيَ هَزَمَةُ جِبْرِيلَ -ضربها برجله فنبع الماء- وَسُقْيَا اللهِ إِسْمَاعِيلَ».

أدعية عند شرب ماء زمزم للشفاء

وأضافت الإفتاء أنه من آداب شرب ماء زمزم أن يدعو الإنسان لنفسه بما يشاء لأن فضل هذا الماء كبير وورد في فضله وأنه ماء مبارك، حيث ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول دعاء شرب ماء زمزم: «اللهم إني أسألك علما نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داء»، ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء شرب ماء زمزم للشفاء:

- اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي لا إله إلا أنت.

- أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم اشف جسدي من كل سحر لا أعلمه، ومن كل حسد يرهقه، ومن كل سوء يا أكرم الأكرمين.

- اللهمَّ إنّي أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا، ورزقًا واسعًا، والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها، وأسألك الغنى من الناس ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم".

- اللهم عافني وارزقني واهدني ولا تشمت في أعدائي وارفع عني بلائي وقني شر نفسي وشر شياطين الجن والإنس.

- بسم الله القادر المقتدر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الأعظم بماء زمزم ارتوى، فاللهم اروني الصحة ريًا واشفني بقدرتك.