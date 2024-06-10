«الزمازمة» السعودية: ماء زمزم المعبأ يخضع للأبحاث طول الوقت

قال الدكتور ياسر شوشو، العضو المنتدب لشركة الزمازمة التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية، إن ماء زمزم مقدس منذ آلاف السنين، لافتا إلى أن هيئة المساحة السعودية جهة تنظيمية أجرت الكثير من الأبحاث العلمية على المياه.

وتابع خلال لقاء خاص مع موفد قناة «الناس» بالأراضى المقدسة: «ماء زمزم المعبأ لا يختلط بأي شيء، وهناك شروط ومواصفات لنقل الماء من مصدره إلى التعبئة ومراحلها الخمس، وهناك العديد من الأبحاث تجرى لضمان عدم وجود أي مدخلات على المياه الطبيعية».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.