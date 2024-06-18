«أحلام» تعلن تعافيها من كسر في اليد اليسرى قبل حفل الغد

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فك الجبس من يدها اليسرى.

ونشرت أحلام فيديو قالت فيه: «الحمد لله علي كل شيء، الحمد لله المنة وكل العطايا، شلت الجبس أبشركم وإن شاء الله جاهزين للحفلة بكره في الكويت».

إصابة أحلام بكسر في يدها

وأعلنت أحلام منذ أيام، إصابتها بكسر في يدها اليسري، بعدما ظهرت بـ«الجبيرة» خلال حفلتها الأخيرة، مع الفنان عبد المجيد عبد الله، وسألها أحد المتابعين: «سلامتك يا أم فهد من كل شر وش فيها يدك؟»، لترد: «شكرًا على سؤالك، للأسف كسر الحمد لله».