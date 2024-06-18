خبير علاقات دولية: مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حق طبيعي للشعب الفلسطيني

أكد الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، أن اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية يؤكد أن الحق الفلسطيني واضح للجميع، مشددًا على أنه دائمًا ما كانت الدبلوماسية المصرية تؤكد هذا المنهج، ودائمًا الرؤية تؤكد أن القضية الفلسطينية لم تبدأ في 7 أكتوبر الماضي.

الشعب الفلسطيني يعاني على مدار أكثر من قرن

وشدد «سمير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة بكر عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، على أن الشعب الفلسطيني يعاني على مدار أكثر من قرن من الزمن نتيجة ما يحدث له، مؤكدًا أن العالم بدأ يدرك أنه لا حل لهذه القضية إلا بقيام دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، منوهًا بأنه دون هذا الحل ستستمر دوامات الصراع والعنف في المنطقة ولن تنتهي.

وأضاف أنه من حق أي شعب محتل طبقًا لكل المواثيق والأعراف الدولية القانونية أن يقاوم الاحتلال، مشددًا على أن المقاومة هو حق طبيعي للشعب الفلسطيني، وليس لإسرائيل في أي ميثاق وقانون دولي حق الدفاع عن النفس كما تدّعي.

الاعتراف بدولة فلسطين

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 قالت إن حدود قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراضي محتلة، مشددًا على أن الدول التي اعترفت بدولة فلسطين اعترفت بها وفقًا لهذه الحدود.