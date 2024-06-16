حشد غاضب يهاجم كوينتين تارانتينو في نيويورك: «فلسطين حرة»

تعرض المخرج الأمريكي كوينتين تارانتينو لهجوم أثناء تناوله للطعام في أحد مطاعم مدينة نيويورك الأمريكية، بسبب دعمه لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حين قامت فنانة الأداء كراكهيد بارني بمرافقته أثناء خروجه من المطعم وحيدا، ووصفته بـ«الصهيوني»، وفقا لما نشره عبر فيديو عبر حسابه على «إنستجرام».

وبدأ الأمر حين اقتحمت كراكهيد بارني مطعم Che Li في نيويورك حيث كان كوينتين تارانتينو يتناول الطعام بمفرده، وبدأت تهاجمه: «تارانتينو أنت صهيوني.. لماذا لا تذهب إلى إسرائيل؟» بينما اصطحبها عمال المطبخ إلى الخارج، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

وبمجرد ما خرج المخرج الأمريكي من المطعم تفاجئ بوجود حشد كبير خارج المطعم يردد «فلسطين حرة»، بينما كان يحاول شق طريقا بين المحتجين حتى يصل إلى سياراته ويغادر المكان.

غضب عارم من تارانتينو

وتسبب دعم كوينتين تارانتينو للاحتلال الإسرائيلي رغم ممارساته الدموية ضد الفلسطينيين، خاصة أن المخرج البالغ من العمر 61 عامًا، متزوج من المغنية الإسرائيلية دانييلا بيك، ابنة المغني ​​الإسرائيلي سفيكا بيك، حيث زار بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي قاعدة عسكرية في الأراضي المحتلة، والتقى بقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتقط صور سيلفي مع جنود الاحتلال.