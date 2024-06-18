عمرو عبد العزيز عن لقائه الأول مع الزعيم: «كان صدفة الساعة 4 الفجر»

كشف الفنان عمرو عبد العزيز تفاصيل لقاءه الأول مع النجم الكبير عادل إمام، واختياره للمشاركة في فيلم «مرجان أحمد مرجان»، موضحًا أن لقاءه الأول مع الزعيم جاء بالصدفة عام 2006 بعد انتهاءه من المشاركة في إحدى المسرحيات.

لقاءه مع الفنان عادل إمام

وقال «عبدالعزيز»، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة دي إم سي، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس: «كنت واقف في الشارع الساعة 4 صباحا، وخرجت سيارة الزعيم من شارع جانبي بمنطقة فيصل، وقف العربية ونادى عليا.. كنت فاكر أنه شخص ضل الطريق ويحتاج لمساعدة، ولما لقيته الزعيم حسيت بالارتباك الشديد، وقالي إني ممثل جيد وليا دور في عمل مقبل معاه، ومشيت للمنزل محستش بنفسي»، موضحًا أنه بعد العودة لمنزله حكى لوالدته لقاءه مع الزعيم لكنها لم تصدقه.

وأوضح أنه بعد مرور شهرين على هذا الموقف، التقى الزعيم في كواليس مسرحية «بودي جارد»، حيث ذهب لزيارة الفنان الراحل عزت أبو عوف، مؤكدًا أن الزعيم طلب مقابلته بعد العرض وحدد له موعدا في مكتبه.