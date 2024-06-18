عبد الله غلوش: «إفيهات» الزعيم عادل إمام لا تفقد جاذبيتها رغم مرور الزمن

تحدث الكاتب الصحفي عبد الله غلوش، عن تخليد «إفيهات» الزعيم عادل إمام، خلال لقائه مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع على فضائية «DMC».

وقال «غلوش» إنه على الرغم من مشاهدتنا المتكررة لأفلام الزعيم عادل إمام، إلا أننا ما زلنا نضحك ونستمتع بها في كل مرة، رغم أننا نعرف ما سيقوله «الإفيه».

سر جاذبية أفلام عادل إمام

وأضاف: «عادل إمام من القلائل الذين أفلامهم لا تفقد جاذبيتها مع مرور الوقت، وكلما شاهدنا فيلمًا جديدًا نكتشف فيه إفيهات ومعانٍ جديدة، وأمورًا لم نرها من قبل، بالرغم من مشاهدتنا للفيلم مرات عديدة».

وتابع: «عادل إمام استغل موهبته الكبيرة ببراعة، وأثبت قربه من الشارع وفهمه لما يجذب الناس ويجعلهم يضحكون».

واختتم: «في مسرحية أنا وهو وهي، تحدث عن كيف دخل هذا المجال وبدأ مشواره، وكل عمل فني لعادل إمام يحمل معه ما يجب أن نتذكره، وكل عمل يتميز بإفيهاته الشهيرة».