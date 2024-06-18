محمود فوزي السيد: عادل إمام يقدر قيمة الموسيقى التصويرية في أفلامه (فيديو)

تحدث الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، عن قدرة الفنان عادل إمام على اختيار الموسيقى التصويرية في أفلامه، وذلك خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة» المُذاع عبر فضائية «DMC».

نقل فكرة «السوبر هيرو» على شاشة التلفزيون

وقال الناقد الموسيقي إن: «الزعيم عادل إمام بالنسبة لي يمثل الشاب الذي استطاع نقل فكرة السوبر هيرو على شاشة التلفزيون»، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز عادل إمام هو امتلاكه القدرة على التجديد، فهناك الكثيرين لديهم حلم التجديد، لكنهم لا يملكون القدرة والجرأة والمواهب المتعددة لفعل ذلك.

يقدر قيمة الموسيقى التصويرية

وأضاف: «فيما يتعلق بالموسيقى، أتحدث عن الواقعة التي ذكرها الموسيقار هاني شنودة في فيلم المشبوه عام 1981، إذ إنّ المخرج سمير سيف قال له: أنا مش عارفك هتعرف تعمل دا ولا لا، عادل إمام هيعمل أكشن، رد شنودة على المخرج سمير سيف قائلاً: خليني أجرب التتر ولو عجبك نكمل الموسيقى، وبالفعل قام بعمل التتر، وغاب عنه المخرج سمير سيف لمدة 3 أيام، ثم عاد وقال له: يلا نعمل المزيكا، وخلال الـ 3 أيام كان عادل إمام يسمع الموسيقى التي يرغب في رؤيتها في فيلمه، وهذه قدرة أخرى، وهي أن الفنان يقدر قيمة الموسيقى التصويرية في فيلمه».