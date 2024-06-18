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إسعاد يونس: عادل إمام بكى في أحد مشاهد فيلم «زهايمر» مع سعيد صالح

كتب:

منتصر سليمان
07:44 ص | الثلاثاء 18 يونيو 2024
الإعلامية والفنانة إسعاد يونس

الإعلامية والفنانة إسعاد يونس

تحدثت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، عن كواليس تصوير فيلم «زهايمر»، وذلك خلال برنامجها «صاحبة السعادة»، المُذاع عبر فضائية «DMC».

كواليس فيلم «زهايمر»

وقالت إسعاد يونس إنّ السيناريست نادر صلاح الدين، أرسل لها في ذلك اليوم نسخة من فيلم «زهايمر»، وحينما قرأته اقتنعت.

وأضافت: «قرأته لقيته تمام، قلت له أبعث لك السيناريو يا أستاذ؟ فقال لي قرأتيه؟ قلت له ايوا قرأته، فقال يعني أقرأه؟، قلت له أيوا اقرأه، وبعد أن قرأه وافق، وبدأنا التصوير على الفور».

بكاء عادل إمام في فيلم «زهايمر»

وتابعت: «يوم تصوير مشهد زهايمر حينما يقوم الزعيم عادل إمام بزيارة صديقه سعيد صالح، أنا قلت لعمرو عرفه إني هقوم بدور الدكتورة، لأن حلمي أجتمع في مشهد واحد مع الاثنين، وعادل إمام فعلا في المشهد دا كان بيبص لسعيد صالح ويعيط، سعيد صالح كان فظيع في المشهد، وعادل إمام بيحب فيلم زهايمر جدًا».

 

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