إسعاد يونس: مسرحيات عادل إمام أثرت خزينة الدولة.. والهجوم عليه لم يُطفئ نجمه

تحدثت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، عن النجاح الكبير الذي حققته الأعمال المسرحية للزعيم عادل إمام.

الإسهام الاقتصادي لأعمال عادل إمام في خزينة الدولة

وقالت «يونس»: «فيما يتعلق بمسرحيات الزعيم عادل إمام التي ظلت تُعرض لسنوات طويلة، فقد شهدت ذلك بنفسي، ورأيت كيف كانت تزدهر أعماله وتساهم في إثراء الخزينة العامة بأموال كبيرة يوميًا بفضل المسرح».

وتابعت: «الأهم من ذلك أن مسرح الزعيم عادل إمام أصبح جاذبية سياحية لمسرحياته، حيث جذب الكثير من السياح من الوطن العربي الذين يسافرون إلى مصر خصيصًا لحضور مسرحياته والتقاط صور معه، ودفع رسوم التذاكر لحضورها، مما أسهم في تعزيز السياحة لمدة أسبوع مثلا».

تألق عادل إمام رغم الهجوم عليه

وأكملت: «في فترات نجاح الزعيم عادل إمام، تعرض لهجمات من بعض المشاهير خارج الوسط، كانت محاولات لهدمه بشكل مستمر، ورغم ذلك، كان يواجه هذه الهجمات بصعوبة، ونحن كفنانين كنا ندافع عنه، ونقول إن هذا الرجل يسهم بشكل كبير في اقتصاد الدولة يوميًا».