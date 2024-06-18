عمرو عبد العزيز: كواليس «مرجان أحمد مرجان» مع الزعيم كانت عبقرية

تحدث الفنان عمرو عبد العزيز، عن اختيار الفنان عادل إمام له ليشارك في فيلم «مرجان أحمد مرجان»، موضحًا أنه بعد لقائه الزعيم في مكتبه بأسبوعين فقط، بدأ بروفات الفيلم، مؤكدا أن كواليس العمل عبقرية.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس: «كان دوري أكون حارس مرمى في مباراة الكورة في فيلم مرجان أحمد مرجان، ولكن هريدي هو اللي عمل الدور دا، والزعيم قال إني هلعب وهيضربني بعد ما يجيب الجول».

وتابع، أن الزعيم طالب مصورة «أفيش الفيلم» بظهور الجميع في الصورة، «قال للمصورة أنا عايزها صورة تخرج.. والناس كلها تظهر فيها»، مؤكدا أنه كان يحب حالة الشباب في الفيلم: «قالنا هأكلكم أكل بيتي، ووصى حد يجبلنا ملوخية وبامية وقعد معانا على الأرض وكلنا».