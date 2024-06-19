لديها مليون متابع.. 7 معلومات عن صانعة المحتوى التونسية الراحلة فرح بالقاضي

حالة من الحزن الشديد يعيشها الجمهور التونسي، بعد وفاة صانعة المحتوى فرح القاضي، إثر تعرضها لأزمة قلبة أثناء وجودها داخل جزيرة صقلية في إيطاليا.

الممثلة التونسية مرام بن عزيزة، تحدثت عبر صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أسباب وفاة صانعة المحتوى فرح بالقاضي، وأكدت أنها تعرضت لأزمة قلبية، وفقاً لما جاء في وسائل إعلامية محلية.

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن صانعة المحتوى فرح بالقاضي، بحسب صفحاتها الرسمية في إنستجرام وفيسبوك.

معلومات عن فرح بالقاضي

ولدت عام 1996 في تونس. تبلغ من العمر 29 سنة. والدتها سعاد مراكش. والدها جميل بن عبد المجيد القاضي. تقدم محتوى هادف في انستجرام. كانت تقدم فرح محتوى هادف وملهم. يبلغ عدد متابعيها عبر إنستجرام مليون متابع.

آخر ما نشرته فرح بالقاضي

وقبل ساعات من رحيلها، نشرت صانعة المحتوى فرح بالقاضي مقطع فيديو لتهنأ متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنية السعادة والبهجة لهم، ولكنها سرعان ما رحلت، وباتت التعليقات تنعى رحيلها.