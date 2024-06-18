مواعيد مترو الأنفاق بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024.. إليك التفاصيل

كشفت مصادر مطلعة في وزارة النقل والمواصلات مواعيد مترو الأنفاق بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024 للمقيمين في محافظات القاهرة الكبرى لمستخدمي الـ3 خطوط من المتر، مشيرة إلى أن المواعيد الجديدة سيتم تطبيقها بدءًا من يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري.

مواعيد مترو الأنفاق بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مواعيد مترو الأنفاق بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024 وفقًا لتقرير صادر عن وزارة النقل والمواصلات:

مواعيد خطوط المترو بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

- يبدأ التشغيل لخطوط المترو الثلاثة يوميًا الساعة 05:15 صباحاً.

- موعد قيام آخر قطار بالخط الأول لمترو الأنفاق من محطة حلوان سيكون الساعة 11:40 مساءً.

- موعد قيام آخر قطار بالخط الأول لمترو الأنفاق من المرج الجديدة سيكون الساعة 11:45 ليلا.

- يتقابل آخر قطار بالخط الأول لمترو الأنفاق مع آخر قطار بالخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة جمال عبدالناصر، في تمام الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

- يتقابل آخر قطار بمترو الأنفاق بالخط الأول وذلك مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة أنور السادات، في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

مواعيد مترو الأنفاق بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى للخط الثاني

- يبدأ تشغيل الخط الثاني لمترو الأنفاق يوميًا من الساعة 5:15 صباحًا على أن ينتهي في تمام الساعة 12:00.

- يقوم آخر قطار لمترو الأنفاق الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة في تمام الساعة 11:35 مساءً، ومن محطة المنيب في تمام الساعة 11:35 مساءً.

- يتقابل آخر قطار بالخط الثانى لمترو الأنفاق مع آخر قطار بالخط الأول في محطة أنور السادات في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

**الخط الثالث لمترو الأنفاق

- أما بالنسة للخط الثاث لمترو الأنفاق فسيتم إضافة ساعة زيادة يومياً صباحاً وذلك على ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو لتكون مواعيد العمل من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 11:30 مساءً.