القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين

عرض برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني».

وقال التقرير: لم تتوقف الجرائم سواء في غزة أو في مدن الضفة الغربية والقدس، فالحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو وعضوية بن جفير وسموتريتش تواصل القتل والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في كل مكان وزمان.

وأضاف التقرير: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حذر من أن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية تتدهور بشكل كبير، فيما اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني أن الضفة الغربية في حالة حرب لكنها صامتة.

لا يكاد يمر يوم من دون اقتحامات جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين، وكما يحدث في غزة، فالشهداء والمصابون يتساقطون يوميا، تجريف وتدمير متعمد للبنية التحتية، حصار وتضيق واعتقالات من كل مدن وبلدات ومخيمات الضفة.

الأوضاع في الضفة المحتلة تزداد سوءاً أكثر فأكثر مع الاندفاع غير المسبوق لبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة فيما يقف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش وراء حرب اقتصادية ضد الفلسطينيين وسلطتهم الوطنية، بهدف إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وتفكيكها.

جرائم الاحتلال في غزة والضفة، ومحاولات إضعاف السلطة إلى حد الانهيار، لم يثنِ الفلسطينيون عن التفكير في اليوم التالي للحرب في غزة، وخلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة في منطقة البحر الميت بالأردن طرحت السلطة خطة «الإغاثة والإنعاش المبكر» في القطاع مؤكدة على جاهزيتها لتسلم المهام وإدارة كل معابر غزة واستعدادها للتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة.